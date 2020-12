Idar-Oberstein

Traurig, ratlos: So lässt sich die gefühlte Lage bei Kulturreferentin Annette Strohm und ihrem Team aktuell zusammenfassen. Die Vorfreude auf die 25. Jazztage, die vom 22. bis 24. Mai mit dem Topact Gitte Haenning stattfinden sollen, war riesig, die Plakate sind fertig, und dennoch – so sieht es aktuell aus – wird es nichts mit jazzigen, lauen Frühsommerabenden in Idar. Bei realistischer Betrachtung müsse man derzeit davon ausgehen, dass das Festival, für viele das schönste Event im städtischen Veranstaltungskalender, ausfällt.