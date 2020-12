Idarbachtalschule: Lüftung in Sporthalle gefährdet Gesundheit

Idar-Oberstein

In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss die Erneuerung der Hallenbeheizung und Beleuchtung in der Schulsporthalle der Idarbachtal-Grundschule in Tiefenstein. Da die Maßnahme mit kalkulierten Kosten von rund 212.000 Euro nicht Teil des Haushalts 2020 ist, wurde als außerplanmäßige Maßnahme ein Beschluss notwendig. Die bisherige Beheizung und Belüftung erfolgte über eine Lüftungsanlage, die auch als Warmluftheizung fungierte. In Zukunft soll die Beheizung über Deckenstrahlplatten erfolgen, die sich nach Prüfung verschiedener Alternativen als energetisch am sinnvollsten herausstellten.