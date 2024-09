Plus Hettenrodt

Hunderte schmausen im Wald: Kulinarische Wanderung zwischen Hettenrodt und Mackenrodt

i Zwischen Hettenrodt und Mackenrodt wurde nicht nur gewandert: Auch für Speis und Trank war wie immer reichlich gesorgt. Und alle hatten ihren Spaß. Foto: Kai Franzmann

Für eine kulinarische Wanderung in den Wäldern zwischen Hettenrodt und Mackenrodt präsentierte sich das Septemberwetter wie gemalt. War der Besuch im vergangenen Jahr aufgrund von Unwetterwarnungen noch rückläufig, so nahm der Besucherandrang an den Hütten in diesem Jahr wieder deutlich zu, berichten die Organisatoren.