Das Hotel-Restaurant Kristall in Idar funkelt seit Mai in ganz neuem Glanz. Offiziell eröffnet wird aber erst am 28. Juni. „Wir bieten nun Außen- sowie Innengastronomie in einem neuen, modernen Stil an. Auch unsere Hotelzimmer sind von Grund auf renoviert“, berichten Maximilian Stauch (24 Jahre) und Michael Stauch (29), die die Leitung von Mutter Maritta nach der Renovierung und Umbau übernehmen werden.