In Zeiten des Verlustes eines Angehörigen liegt die Welt von Kindern und Jugendlichen oft in Scherben. Genau hier setzt das Angebot des Hospizdienstes Obere Nahe an und bietet umfassende und sensible Unterstützung für junge Menschen und deren Angehörige, die mit dem Verlust eines geliebten Menschen konfrontiert sind.