Plus Hoppstädten-Weiersbach Hoppstädten-Weiersbach stellt Haushalt 2024 vor: Saarstraßen-Ausbau ist größter Kostenbrocken Von Axel Munsteiner i Die Saarstraße ist die wohl wichtigste Verkehrsader im Doppelort Hoppstädten-Weiersbach. Ob ihre Erneuerung schon 2024 beginnen wird, ist zwar fraglich, im aktuellen Investitionsprogramm der Gemeinde sind dafür aber bereits erste Kostenansätze eingestellt. Foto: Reiner Drumm Der Haushaltsausschuss der viertgrößten Kommune im Kreis Birkenfeld gibt grünes Licht für den Haushalt 2024. Das sind die größten Kostenpunkte und Investitionen. Lesezeit: 4 Minuten

Trotz der jüngsten Großinvestitionen in die Generalsanierung des Gemeindezentrums und den Bürgerpark „Steinautal“, der am Samstag, 20. April, offiziell eröffnet wird, steht die Kommune Hoppstädten-Weiersbach finanziell auf gesunden Beinen. Das zeigt der Blick auf den Haushaltsplan 2024, dessen Entwurf am Mittwoch in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HuF) vorgestellt ...