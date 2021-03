Keine Gegenstimmen bei den Sachentscheidungen zu Straßen- und Radwegprojekten, aber trotzdem klare Anzeichen für ein sehr angespanntes Klima in der Runde der Lokalpolitiker aus drei Fraktionen: Diesen Eindruck hinterließ am Mittwochabend die Sitzung des Hoppstädten-Weiersbacher Rats auf die Zuhörer in der Halle des Gemeindezentrums.