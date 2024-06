Plus Baumholder Holzstapel in Baumholder brennt: Mehr als 100 Kräfte im Einsatz Von Benjamin Werle i Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr zu einem Brand im Gewerbegebiet "auf Schneeweid" in Baumholder gerufen worden. Foto: Hosser Im Industriegebiet „auf Schneeweid“ brennt ein Holzlager. Seit Sonntagmorgen sind die Löscharbeiten in Gange. Mehr als 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Lesezeit: 1 Minute

Ein Großbrand im Industriegebiet „Auf Schneeweid“ in Baumholder hielt am Sonntag die Einsatzkräfte in Atem. Aus noch ungeklärten Gründen ging ein beträchtlicher Teil eines Außenlagers des Forstbetriebs und Holzfachhandels Embacher in Flammen auf. Meterhohe Flammen und dichter Rauch in Baumholder Um den Brand einzudämmen und ein Übergreifen zu verhindern, rückte die Feuerwehr ...