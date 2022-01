Der internationale Holocaustgedenktag war am 27. Januar auch am Gymnasium Birkenfeld Anlass, sich an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte zurückzuerinnern. „Es ist wichtig, dass nicht vergessen wird, was in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft passiert ist“, sagt Geschichtslehrer Hans-Georg Heck, der zusammen mit Kollegen den Projekttag für die Schüler der zehnten Klasse organisiert und betreut hatte.