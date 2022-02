So viel politische Aufmerksamkeit hat die Birkenfelder Realschule (RS) plus und Fachoberschule bisher sehr selten bekommen: Das hatte aber am Freitag nichts mit der andauernden Debatte um deren Erweiterung beziehungsweise künftige Kostenträgerschaft zu tun, die nur am Rande angesprochen wurde, sondern es lag am „Café Beruf“.