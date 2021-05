In den bäuerlich geprägten Gegenden des Hunsrücks sind die Hofläden eine kulinarische Entdeckungsreise wert. Dort gibt es regionale Produkte fern ab der Supermarktangebote, die die Bevölkerung zu schätzen weiß. Die Hofläden in der VG Herrstein-Rhaunen erleben in Zeiten der Corona-Pandemie einen Boom.