Werden Winnetou und Old Shatterhand in der Saison 2021 wie schon im Vorjahr trotz Corona in Mörschied einem neuen Abenteuer entgegen? „Aufgrund der aktuellen Lage ist eine genaue Planung zum heutigen Stand nicht möglich. Wir hoffen und setzen natürlich alles daran, eine Saison im Sommer 2021 zu spielen“, heißt es dazu in einer aktuellen Pressemitteilung seitens des Freilichtbühnenvereins. Geplant ist, dass die Schauspieler in diesem Jahr das Karl-May-Stück „Halbblut“ aufführen.