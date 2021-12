Hoffnung auf Folgejahre und Biotech-Millionen

Der Kreistag hat bei drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung aus Reihen der LUB und der Linken den erneut defizitären Haushalt 2022 verabschiedet. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf knapp 9 Millionen Euro, gut 6,5 Millionen mehr als im Vorjahr. Ein Grund dafür ist die Anschaffung stationärer Luftreinigungsanlagen für Klassenräume (Kostenpunkt: 7,5 Millionen Euro; Eigenanteil Kreis: 3,7 Millionen), aber auch die deutlich höheren Beförderungskosten (plus 4,3 Millionen Euro) für Schüler durch die Übernahme des Öffentlichen Personennahverkehrs in Idar-Oberstein. Auch Mehrkosten bei der Eingliederungshilfe in Höhe von knapp 3,5 Millionen Euro schlagen hier zu Buche. Die Schulden des Landkreises steigen somit auf den Rekordstand von rund 34 Millionen Euro. In fast allen Teilbereichen gab es zum Teil deutliche Verschlechterungen. Dennoch hat die Aufsichtsbehörde ADD angesichts des aktuellen Gewerbesteuerzuwachses durch die Biotech-Millionen in Idar-Oberstein und der dadurch zu erwartenden Mehreinnahmen in den Folgejahren nicht auf einer weiteren Erhöhung der Kreisumlage bestanden.