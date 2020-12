Höhner: Konzert in Idar-Oberstein auf September 2021 verschoben

Archivierter Artikel vom 28.06.2020, 15:32 Uhr

Das Konzert mit der Kölner Kultband Höhner am Freitag, 4. September, sollte der Höhepunk der Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen der Bachwagge Idar-Oberstein werden.

Leider muss das Konzert durch die aktuelle Lage verschoben werden. Die Höhner haben bereits einen Ersatztermin vorgeschlagen, und somit soll das Konzert am Freitag, 10. September 2021 in der Messe Idar-Oberstein stattfinden. Die bereits verkauften Eintrittskarten behalten natürlich ihre Gültigkeit für das Konzert im kommenden Jahr. Wer dennoch seine Karte zurückgeben möchte, wendet sich an die entsprechende Vorverkaufsstelle und erhält sein Geld zurück.

Die Bachwagge Idar-Oberstein danken Sponsoren, Freunden und Gönnern für die Unterstützung und Zusagen im Vorfeld der nun ausgefallenen Veranstaltung und würden sich freuen, wenn sie auch mit der Unterstützung für die Veranstaltung im Jahr 2021 rechnen dürften.