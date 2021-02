Idar-Oberstein

Hochwasser-Lage an der Nahe bleibt entspannt

Die Hochwasserpegel an der Nahe meldeten am Wochenende zwar viel Wasser im Flussbett, anders als an Mosel und Rhein gab es aber keinen Grund zur Beunruhigung: Die Pegel blieben von Hoppstädten-Weiersbach bis Fischbach meist unterhalb der Meldemarken.