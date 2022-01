Hochwasser an der Nahe und Nebenflüssen: Erste Feuerwehreinsätze

Wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamts für Umwelt (LUA) um 11 Uhr mitgeteilt hat, werden im Lauf des Dienstags weitere Regenfälle erwartet, die sich erst in der Nacht zum Mittwoch abbschwächen. Am Oberlauf der Nahe sind demnach in den vergangenen 24 Stunden Regenmengen von 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen. In den nächsten 24 Stunden werden dort noch Regenmengen von 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Das LUA rechnet damit, dass die Nahe am Pegel Oberstein voraussichtlich im Lauf des heutigen Mittags die Meldehöhe von 160 Zentimetern überschreiten wird. Es werden Höchsstände im Bereich 215 bis 225 Zentimeter am Abend erwartet.

Auch am Pegel Martinstein wird die Meldehöhe von 280 Zentimetern gegen Mittag überschritten. Ein Höchsstand im Bereich von 360 bis 380 Zentimetern wird am späten Abend vorhergesagt.

Bereits im Lauf des Vormittags sind Zuflüsse der Nahe über die Ufer getreten. Wegen der Überschwemmungen hat sich beispielsweise im Brückener Ortsteil Traunen im Bereich der Landesstraße 165/Brunnenstraße eine Seenlandschaft entwickelt. Dort fließt der Achtelsbach in den Traunbach, der wenige Kilometer später dann bei Neubrücke in die Nahe mündet. Die Feuerwehren der VG Birkenfeld waren dort ebenso im Einsatz wie zwischen Gollenbeg und Oberhambach. Dort lief wegen des Starkregens massenhaft Wasser vom Hang in den Ort Oberhambach. Weitere Aktualisierungen folgen.