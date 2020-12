Hoppstädten-Weiersbach

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat der Zweckverband Projektentwicklung Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) viel bewegt und mit starker Hilfe des Landes auf dem Hochschulgelände und am Bahnhof Neubrücke Sportanlagen beziehungsweise Infrastrukturprojekte geschaffen, in die insgesamt rund 8 Millionen Euro investiert wurden. Nun stehen keine größeren Vorhaben mehr an, dafür aber eine Absicht: Der Zweckverband will als Nocheigentümer den 2019 eröffneten Kunstrasenplatz, die ebenfalls 2019 sanierte Tennisanlage und die 2015 fertiggestellte Sporthalle an die Hochschule Trier abgeben, die Betreiberin und Hauptnutzerin der Freizeiteinrichtungen ist.