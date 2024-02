Selbst der am Schluss einsetzende Nieselregen hat nichts ausgemacht: Die dritte Auflage des Birkenfelder Nachtumzugs hat am Freitag seine ebenfalls schon erfolgreichen Vorgängerinnen 2020 und 2023 noch einmal locker getoppt. 32 Gruppen mit mehr als 700 Aktiven und Tausende Zuschauer am Straßenrand waren die Zutaten des bunten und vor allem leuchtenden Spektakels in der Stadt.