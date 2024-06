Plus Birkenfeld

Hitzige Diskussion im Birkenfelder Kreistag zum Ausbau der Windenergie: CDU unterstützt Antrag der LUB

i Der Ausbau der Windenergie bleibt im BIR-Kreis umstritten. Foto: Rehder/dpa

Eigentlich war es ja eine zusätzliche Kreistagssitzung, aus Dringlichkeitsgründen (Anschaffung von E-Bussen im nicht öffentlichen Teil) knapp zwei Wochen vor der Kommunalwahl noch in den Terminkalender gepresst. Doch wer mit einer kurzen Sitzungsdauer gerechnet hatte, wurde schnell von der Realität eingeholt. Am Ende saßen die Kreistagsmitglieder mehr als dreieinhalb Stunden zusammen – auch weil manche im Wahlkampfmodus waren und es so teils heftige Diskussionen gab.