Plus Idar-Oberstein

Hitzecheck in der Schmuckstadt: Idar-Oberstein bleibt noch ganz cool

i Durch Hitzetage sei zukünftig Handlungsbedarf gegeben, sagt die Verwaltung: „Ein positives Beispiel ist hier die klimagerechte Umgestaltung des Helmut-Kohl-Europaplatzes, obwohl das Projekt nicht eins zu eins auf die Innenstadt übertragen werden kann.“ Foto: Hosser

Bei den Bad Kreuznacher Nachbarn war es dieser Tage ein heißes Thema, in Idar-Oberstein bleibt man da recht cool – trotz Temperaturen über der 30-Grad-Marke: Bezüglich des Hitzechecks der Deutschen Umwelthilfe sei festzuhalten, dass sich die Situation in Idar-Oberstein doch sehr von der in Bad Kreuznach unterscheide, heißt es auf Nachfrage der NZ. Laut des Hitzechecks sind in Bad Kreuznach fast die Hälfte der Flächen (49,66 Prozent) versiegelt.