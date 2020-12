Bärenbach

Die Naumburg erstrahlte jüngst in den authentischen Farben eines „Indian Summers“ – so bezeichnet man typischerweise ein ungewöhnliches Farbspektrum nach trockener und warmer Wetterperiode im Herbst. Bislang hatte der Simmertaler Freimut Audri die Naumburg mit weißen LED-Lampen angestrahlt und diese gesponsert – jetzt wurde das Bärenbacher Wahrzeichen mit dem RGBW-Farbspektrum angestrahlt. Dieses Farbmodell mit den Initialen der drei additiven Grundfarben Rot, Grün und Blau können kostengünstig mit Weiß gemischt und auf eine Fläche reproduziert werden – in diesem Falle auf den Turm und an den Resten des ehemaligen Wehrgangs.