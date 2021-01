Kreis Birkenfeld

Niemals zuvor war das Unterhaltungsgewerbe gezwungen, sich so hektisch technischen Neuerungen anzupassen wie gegen Ende des 19. Jahrhunderts – nicht zuletzt in der Provinz. Erlebbar war diese Entwicklung auf Jahrmärkten, bei Kriegerfesten und Fahnenweihen ebenso wie in Gaststätten, Restaurants oder Hotels. Auch an der oberen Nahe bestaunten Schaulustige bahnbrechende Erfindungen, die aus Zeichnungen und Fotografien „lebende Bilder“ werden ließen.