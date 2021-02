Idar-Oberstein

Deutschland krempelt die Ärmel hoch, in der Seniorenwohnanlage Grimm in Tiefenstein auch am Sonntag: und das mit großer Freude. Ein historischer Moment war der Impfstart gegen das Coronavirus im Kreis Birkenfeld, den das mobile Impfteam des DRK-Ortsvereins Mainz-Hechtsheim gemeinsam mit zwei Ärztinnen aus Idar-Oberstein und einem Apotheker aus Kirschweiler übernahm. Und dies war tatsächlich nur deshalb möglich, weil viele die Ärmel hochkrempelten – allen voran Heimchef Christian Grimm, der mit seinem Team und Mitstreitern im Vorfeld einen beeindruckenden Organisationsmarathon hingelegt hatte.