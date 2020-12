Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 15:22 Uhr

Idar-Oberstein

Hinterrad in der Luft: Poser-Fahrt endet mit Blutprobe

Am Freitagnachmittag meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen auffälligen Pkw auf der B 41 in Fahrtrichtung Nahbollenbach. Der Fahrzeugführer des gemeldeten Autos fuhr derart rasant durch einen Kreisverkehr, dass eines der Hinterräder in der Luft stand. Ein anderes Mal räkelte er sich mit dem Oberkörper aus dem Fenster, um seinen lauten Auspuffgeräuschen zu lauschen.