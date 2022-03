Stundenlang saß sie nur stumm hinten im Wagen. Doch irgendwann mitten in der Nacht legte Tanja auf der Autobahn irgendwo in Ungarn ihre Schüchternheit ab. Zu den Klängen, die vorn aus der Multimediaanlage erklangen, sang die 17-Jährige den Text eines traurigen Lieds. „Das war wunderschön und vor allem auch deshalb sehr berührend, weil sie es auf Russisch sang, also der Sprache des Landes, dessen Armee ihre Heimat angegriffen hat.“