Hilfsaktionen im Kreis Birkenfeld sollen gebündelt werden: Spezielle Hotline eingerichtet

Oft schon wurde kritisiert, dass Solidarität und Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft kaum noch zu finden sind. Doch gerade in der jetzigen Krise zeigt sich: In vielen Städten und Gemeinden bieten Menschen ihre Unterstützung an, rufen Projekte ins Leben, um den Hilfsbedürftigen unter die Arme zu greifen – auch im Kreis Birkenfeld. Möglichst viele dieser Aktionen sollen nun gebündelt werden, damit sie auch jeder finden kann.

„In der aktuellen Lage stehen der Schutz und die Gesundheit der Bürger an erster Stelle. Zentrale Bemühung ist die Verlangsamung der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus. In besonderem Maße gilt es, die Risikogruppe der älteren Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen oder geschwächtem Immunsystem zu schützen“, schreibt die Stadt Idar-Oberstein in einer Pressemitteilung.

„Mit der dritten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 23. März 2020 traten für uns alle weitreichende Änderungen der Lebensumstände in Kraft. Ziel ist es, die sozialen Kontakte zu anderen Menschen, außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands, auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.“

Das Coronavirus bestimme immer mehr den Alltag. Man rede viel darüber, tausche sich aus und gebe sich innerhalb der Familie Halt. „Aber zahlreiche Menschen, oft auch aus der Risikogruppe, sind auf sich allein gestellt, sie benötigen unsere Hilfe. Viele Bürger engagieren sich bereits für die Menschen in ihrem Umfeld, sie bieten Hilfe an, etwa für Besorgungen aus dem Supermarkt oder der Apotheke, beim Gassigehen oder auch einfach nur beim Reden. Die Hilfsbereitschaft ist groß und wird besonders über die sozialen Netzwerke wie Facebook angeboten. Wir sollten aber nicht die Bürger im Kreis Birkenfeld vergessen, die nicht in sozialen Netzwerken aktiv sind und kein Internet haben.

Wir möchten möglichst viele Angebote für den Kreis Birkenfeld bündeln. Dazu haben wir für den Kreis Birkenfeld zusätzlich die Hotline 06781/649 90 eingerichtet. Unter dieser Nummer werden wir die uns genannten privaten Hilfsangebote vermitteln.“

Jeder kann eine kurze Beschreibung seiner Hilfsaktion, wenn möglich mit einem räumlichen und zeitlichen Rahmen sowie den Kontaktdaten, per E-Mail an coronahelfer@idar-oberstein.de oder coronahelfer@landkreis-birkenfeld.de oder unter Telefon 06781/649 90 weitergeben. Besonders bei Einkaufshilfen wäre es hilfreich zu wissen, wo die Betroffenen wohnen

Der Kreis Birkenfeld und die Stadt Idar-Oberstein werden die Informationen auf ihrer Homepage wie auch in der NZ veröffentlichen. Mit der Übermittlung der Daten erklärt man sich damit einverstanden, dass diese auf der Homepage der Stadt, des Landkreises sowie in der Presse veröffentlicht werden. Es werden ausschließlich ehrenamtliche Tätigkeiten aufgenommen.