Am Sonntag, 6. März ist der Europäische Tag der Logopädie. Im Jahr 2022 steht dieser unter dem Motto: „Logopädie: Therapie in jedem Lebensalter.“ Für die Edelsteinklinik in Bruchweiler hat er eine große Bedeutung. Denn sie eine der wenigen Kliniken in Deutschland, zu deren medizinischen Schwerpunkten die Therapie von Kindern und Jugendlichen mit Sprachentwicklungsstörungen gehören.