Birkenfeld

Die Corona-Pandemie legt auch im Birkenfelder Land das öffentliche Leben schrittweise immer weiter lahm. Öffentliche Einrichtungen, Schulen und Kitas, sowie mittlerweile auch die Kirchen mussten geschlossen werden. Die Birkenfelder Tafel, deren Betrieb eigentlich ebenfalls schon eingestellt wurde, gibt am Freitag, 20. März, ab 11 Uhr vor ihrem Eingang am Georg-Wilhelm-Haus in der Hauptraße aber nun doch zumindest noch einmal Essen an Bedürftige ab.