Niederhosenbach

So langsam nimmt der schon seit Längerem geplante Rundwanderweg „Hildebrechts Heimat“ Gestalt an. Der geplante Weg führt den Wanderer durch die südliche und östliche Gemarkung von Niederhosenbach. Der Rundwanderweg hat eine Länge von knapp sechs Kilometern und ist im Zusammenhang mit der geplanten Begegnungsstätte im ehemaligen Raiffeisen-Gebäude in Niederhosenbach zu sehen.