Hidden Champion: Pflege eine Stimme geben

Mit der Auszeichnung als „Hidden Champions of Life“, für Akteure, die nicht im Rampenlicht stehen, aber unverzichtbar sind, wurden in diesen Tagen die Brüder Marc André und Christian Grimm, die eine Seniorenwohnanlage nicht weit von der Weiherschleife betreiben, geehrt. Es ist eine besondere Ehre, aber auch eine, die sich nicht allein die Grimm-Brüder verdient haben, sondern der gesamte Mitarbeiterstamm, vor allem die Pflegekräfte. Christian Grimm wusste, wem er diesen Award der Voice Aid Association zu verdanken hatte: Mit einer schwungvollen Verbeugung bedankte er sich bei seinen etwa 90 Mitarbeitern, die im Hof zwischen Hotel und Seniorenwohnanlage standen. „Was uns hier überreicht worden ist, ist eure Arbeit. Ihr macht das so toll, dass es der Voice Aid Association aufgefallen ist.“ Doch es ist mehr als das: Mit diesem „Award“ wird die Arbeit der Pflege als Ganzes wieder einmal in die öffentliche Aufmerksamkeit gezogen.