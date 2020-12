Hettenrodt

2020 ist definitiv das Jahr der abgesagten Termine – den Hettenrodtern wurde das besonders am Donnerstag schmerzlich bewusst: Auch der Hexenrock, der schon etliche namhafte Bands in die Region lockte, fiel den Corona-Beschränkungen zum Opfer. Wer jetzt aber glaubt, die kleine Gemeinde habe am 30. April ganz ohne Konzertfeeling auskommen müssen, der irrt gewaltig.