Hexenrocker haben den Corona-Blues: Erneut wird kein Festival in der Nacht zum 1. Mai stattfinden

Keine Frage, und das gibt auch Mitorganisator und Ortschef Markus Schulz unumwunden zu: Die Hexenrocker haben den Corona-Blues. Denn auch 2021 wird es keinen Hexenrock geben. „Nach Rock am Ring und Wacken haben wir uns ebenfalls entschieden, das Festival ausfallen zu lassen“, sagt Schulz mit einem Augenzwinkern. Er weiß, dass man nicht mit den ganz großen Festivals in einer Reihe steht, aber dennoch: In Hettenrodt fehlt etwas in der Nacht zum 1. Mai – und im Veranstaltungskalender der gesamten Region ebenfalls.