Baumholder

Gut zwei Monate ist es her, dass der lang ersehnte Spielpark – ein Herzensprojekt vieler Bürger – am Baumholderer Weiher offiziell eröffnet werden konnte. An diesem ausgesprochen sonnigen und heißen Tag eroberten die Kinder in Windeseile die Spielgeräte, waren vom Klettergerüst und der Rutsche kaum mehr wegzubewegen. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses berichtete Vorsitzender Christian Flohr über die bisherige Resonanz.