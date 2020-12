Archivierter Artikel vom 22.05.2020, 13:08 Uhr

Gollenberg

Herrliche Aussicht inklusive: In Gollenberg steht jetzt eine XXL-Bank

So schnell kann es gehen: Noch in der Freitagsausgabe hat die NZ über die geplante Aufstellung einer sogenannten XXL-Bank in Gollenberg berichtet. Nun steht das imposante Stück bereits, und Hannah Simon, die Tochter von Ortsbürgermeister Ralf Simon, hatte die Ehre, als Erstes auf ihr Platz zu nehmen. Die Firma Holzbau Herber aus Hattgenstein hatte im Auftrag der Gemeinde die großformatige Bank am Gollenberger Ortsausgang in Richtung Oberhambach postiert, nur einen Steinwurf von der Kreisstraße entfernt.