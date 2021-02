Heringessen light: CDU trifft sich virtuell zum politischen Aschermittwoch

Corona stellt derzeit die Wahlkämpfer vor große Herausforderungen. Auch der traditionelle politische Aschermittwoch in gewohnter Weise war 2021 nicht möglich. So musste auch der CDU-Kreisverband, statt in gemütlicher Runde im Badischen Hof leckeren Hering zu genießen, auf „online“ umsatteln. Die Organisation (über die Windows-Plattform Teams) sei unproblematisch gewesen, berichtet der CDU-Kreisvorsitzende Christian Wilhelm. Da habe man bereits einen großen Erfahrungsschatz bei Kreisvorstandsitzungen aufgebaut.