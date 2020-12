Herbstzeit ist Apfelerntezeit: Apfeltauschbörse startet Samstag

Sehr unterschiedlich fällt in diesem Jahr die Apfelernte im Landkreis Birkenfeld aus: Während in einigen Bereichen die Apfelbäume genau so voll hängen wie Mirabellen- oder Zwetschgenbäume, leidet die Ernte vor allem an Südhängen und in höher liegenden Regionen unter der Trockenheit.

Foto: LPV (Archiv)