Bereits im November, spätestens im Dezember 2023, sollten die Sandwiches die Runde machen: Es wurde nichts draus. Nun soll es aber losgehen mit „Henry's Food“ – einem modernen Imbiss mit einigen Extras, der in der ehemaligen DRK-Teststation in Nachbarschaft der Aral-Tankstelle an der B 41 und einem Hamburger-Schnellrestaurant demnächst eröffnet.