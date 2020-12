Idar-Oberstein

Bemerkenswerte Haushaltsreden – was sich auch im starken Beifall der Zuhörer in der Messe ausdrückte – hielten im Rahmen der Stadtratssitzung am Mittwochabend (die NZ berichtete) der fraktionslose Thomas Petry (ehemals Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) und FDP-Fraktionschef Bernhard Zwetsch.