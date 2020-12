Idar-Oberstein

Letztlich fiel der Beschluss einstimmig aus, und dennoch wurde vorher noch einmal diskutiert: Der Stadtrat sprach sich in seiner jüngsten Sitzung in der Messe dafür aus, die Planungen zur Umgestaltung des Helmut-Kohl-Europaplatzes in Oberstein zunächst einmal auf Eis zu legen und zu versuchen, für die Umgestaltung des Parks Gelder aus dem für 2021/2022 vorgesehenen Bundesförderprogramm „Klimaangepasste Stadtentwicklung“ für Parks und Gärten zu erhalten.