Idar-Oberstein

Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung abzuarbeiten, die aus Abstandsgründen wieder in der Messehalle stattfand. Neben den Planungen für einen Stadtpark im Gewerbepark Nahetal (wir berichteten) stand auch eine Entscheidung zur Neugestaltung des Helmut-Kohl-Europaplatzes in Oberstein an.