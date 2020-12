Helmut-Kohl-Europaplatz: Moritz Forster (SPD) sammelt Meinungen

Idar-Oberstein

Aktuell nimmt die Debatte um die Neugestaltung des Helmut-Kohl-Europaplatzes wieder Fahrt auf. Grund dafür war die neuliche projektspezifische Förderzusage aus Berlin für die Neugestaltung des Platzes. Insgesamt 605.000 Euro beträgt das Volumen der Gesamtmaßnahme, die zu 90 Prozent durch ein Bundesprogramm gefördert werden soll. Der Eigenanteil der Stadt liegt also bei rund 60.000 Euro. „Allerdings gibt es nicht nur Befürworter der Maßnahme“, wie SPD-Stadtratsmitglied Moritz Forster verdeutlicht. So hat beispielsweise die SPD-Fraktion in ihrer letztjährigen Haushaltsrede den Abbruch der Planungen am Helmut-Kohl-Europaplatz gefordert.