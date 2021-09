Eine lange und intensive Debatte hat ihren vorläufigen Schlusspunkt erreicht: Den Zuschussantrag an das Ministerium für die klimagerechte Umgestaltung des Helmut-Kohl-Europaplatzes bringt die Idar-Obersteiner Verwaltung nun auf den Weg. Eine entsprechende Vorentscheidung traf der Bauausschuss in seiner Sitzung in der Messe bei 13 Jastimmen, sechs Neinstimmen und zwei Enthaltungen.