Heizungen in Baumholder und Heimbach: Neue Lösungen für Grundschulen sollen her

Von Sascha Saueressig

i Die Besenbinderhalle befindet sich aktuell im Besitz der Ortsgemeinde Heimbach. Bürgermeister Jürgen Saar würde gern eine Diskussion darüber anstoßen, ob man das Gebäude nicht an die VG abgeben könne. Foto: Benjamin Werle

Im Schulträgerausschuss hat VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser einen Überblick über die bereits erfolgten Unterhaltungsmaßnahmen an den Grundschulen in Heimbach und Baumholder gegeben. Er ging auch auf die noch ausstehenden Arbeiten ein. Neben dem lange geplante Großprojekt der Sanierung des großen Schulhofs in Baumholder sind in der Brühlhalle die Schäden am Bodenbelag beseitigt und Kennzeichnungen erneuert worden.