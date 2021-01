Nonnweiler

Heizkesselexplosion in Nonnweiler: Junge (14) erleidet schwerste Verbrennungen

Tragischer Vorfall im Nonnweiler Ortsteil Kastel: Dort ist nach Auskunft der Polizeiinspektion Nordsaarland am Mittwochabend gegen 20 Uhr im Keller eines Hauses ein Heizungskessel explodiert. Der 14-jährige Sohn der Eigentümer erlitt dabei schwerste Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper durch schlagartig ausgetretenen Wasserdampf und heißes Wasser. Der Junge wurde nach der Erstversorgung in die Universitätsklinik nach Homburg gebracht. Laut Polizei sind seine Verletzungen zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich. In dem betroffenen Haus lebt eine Familie mit drei Kindern. Da beide Eltern zum Zeitpunkt des Unglücks noch auf der Arbeit waren, befanden sich die Kinder im Alter von 16, 14 und 13 Jahren alt, noch alleine zu Hause.