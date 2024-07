Plus Idar-Oberstein

Heißes Wochenende auf der Waldbühne: Rock im Daal schweißtreibend wie nie

i Die Hängerbänd ließ es am späten Samstagabend noch einmal richtig krachen. Foto: Michael Greber

Selten wurde so geschwitzt auf der schattigen Waldbühne bei Kirchenbollenbach, die ja eher dafür steht, dass man auch im Sommer am späten Abend besser einen Pullover dabei hat. Dafür sorgte am Wochenende nicht nur das hochsommerliche Wetter, sondern auch die Darbietungen bei der 27. Auflage des „Rock im Daal“-Festivals.