Plus Sensweiler

Heimspiel für die neue Edelsteinkönigin: Tolle Gala im Bürgerhaus in Sensweiler

i Bettina Reiter stellte die 24. Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich (links) vor, ehe sie von Vorgängerin Cécile Elligsen gekrönt wurde. Foto: Stefan Conradt

Die 24. Deutsche Edelsteinkönigin heißt Vivian Heidrich, wohnt in Regulshausen und hatte am Freitagabend im Bürgerhaus in Sensweiler bei den Krönungsfeierlichkeiten ihren ersten glanzvollen Auftritt.