Dass oberhalb des Bolzplatzes in Heimbach eine neue Kindertagesstätte gebaut werden soll, ist bekannt. Wie lange die alte, stark sanierungsbedürftige Einrichtung, die sich in der Straße „In der Seiters“ befindet, weiterbetrieben werden kann, steht allerdings noch nicht fest. Heimbachs Ortsbürgermeister Jürgen Saar hat nun in einer Mitteilung über den aktuellen Sachstand der Planungen informiert.