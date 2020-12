Heimbach

In der Frage um die Zukunft des katholischen Kindergartens Heimbach bahnt sich möglicherweise eine Lösung an. Der Ortsgemeinderat sprach sich am Montagabend einstimmig für einen Neubau des maroden Gebäudes aus, während die Betriebsträgerschaft weiterhin in den Händen der katholischen Kita gGmbH verbleiben soll. Von einem „richtungsweisenden Schritt“ sprach VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser.