Heimbach wird zur Werbekulisse: Christophe Larsson dreht in seinem Wohnort

Christophe Larssons Karriere in der Modewelt hat trotz der Corona-Pandemie keinen wirklichen Knick erfahren. Zwar mussten viele große Veranstaltungen wie die Fashion Weeks in London, Mailand und Paris 2020 abgesagt werden, aber für den Heimbacher ergaben sich andere Möglichkeiten. So durfte er an einem Fotoshooting für einen Bildband über Babyboomer teilnehmen und seinen ersten Videoclip drehen (die NZ berichtete). Der nächste Punkt auf seiner Agenda: ein Werbesport für einen Autohersteller. Und der wird nicht etwa in Hamburg oder Berlin gedreht, sondern im beschaulichen Heimbach.