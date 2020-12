Idar-Oberstein

In der Sauna kann lassen sich die interessantesten Leute kennenlernen, die gerade ein Comedian gut in seine Shows einbauen kann. Deshalb geht Holger Müller alias Ausbilder Schmidt gern dorthin und setzt sich auf die Schwitzbank, nackt oder jedenfalls fast nackt: Stiefel, Barett und Sonnenbrille müssen sein – es könnte ja sein, dass ihn sonst niemand erkennt. Von einer seiner Begegnungen erzählte er am Samstagabend auf dem Areal der Entertainmentpark GmbH im Gewerbepark Nahetal: Seine Saunabekanntschaft mit einem Gangsta-Rapper brachte ihn dazu, beim „Heimatabend 3.0“ einen Rapsong vorzuführen.